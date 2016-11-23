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Жіноча збірна України з баскетболу вдруге перемогла чинних чемпіонок Європи команду Сербії

Київ • УНН

 • 10885 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У поєдинку шостого туру групового раунду відбіркового турніру до жіночого Євробаскету-2017 збірна України обіграла на виїзді Сербію, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Жіноча збірна України з баскетболу вдруге перемогла чинних чемпіонок Європи команду Сербії

Протягом усього поєдинку "синьо-жовті" вели у рахунку та довели справу до кінця, перемігши чемпіонок Європи - 88:82.

Таким чином збірна України вдруге перемогла призерок останньої Олімпіади – Сербію та кваліфікувалися на чемпіонат Європи, вигравши всі шість матчів кваліфікаційного турніру.

Статистика: Україна - Ягупова 22 очок + 8 підбирань + 7 передач, Зарицька 20, Мосс 18, Сербія – Петрович 24, Мілованович 15.

 

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