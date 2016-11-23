Жіноча збірна України з баскетболу вдруге перемогла чинних чемпіонок Європи команду Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У поєдинку шостого туру групового раунду відбіркового турніру до жіночого Євробаскету-2017 збірна України обіграла на виїзді Сербію, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Протягом усього поєдинку "синьо-жовті" вели у рахунку та довели справу до кінця, перемігши чемпіонок Європи - 88:82.
Таким чином збірна України вдруге перемогла призерок останньої Олімпіади – Сербію та кваліфікувалися на чемпіонат Європи, вигравши всі шість матчів кваліфікаційного турніру.
Статистика: Україна - Ягупова 22 очок + 8 підбирань + 7 передач, Зарицька 20, Мосс 18, Сербія – Петрович 24, Мілованович 15.