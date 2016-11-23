Женская сборная Украины по баскетболу второй раз победила действующих чемпионок Европы команду Сербии

В течение всего поединка "сине-желтые" вели в счете и довели дело до конца, победив чемпионок Европы - 88:82.

Таким образом сборная Украины во второй раз победила призеров последней Олимпиады - Сербию и квалифицировались на чемпионат Европы, выиграв все шесть матчей квалификационного турнира.

Статистика: Украина - Ягупова 22 очков + 8 подборов + 7 передач, Зарицкая 20 Мосс 18, Сербия - Петрович 24 Милованович 15.