Женская сборная Украины по баскетболу второй раз победила действующих чемпионок Европы команду Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В поединке шестого тура группового раунда отборочного турнира к женскому Евробаскета-2017 сборная Украины обыграла на выезде Сербию, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В течение всего поединка "сине-желтые" вели в счете и довели дело до конца, победив чемпионок Европы - 88:82.
Таким образом сборная Украины во второй раз победила призеров последней Олимпиады - Сербию и квалифицировались на чемпионат Европы, выиграв все шесть матчей квалификационного турнира.
Статистика: Украина - Ягупова 22 очков + 8 подборов + 7 передач, Зарицкая 20 Мосс 18, Сербия - Петрович 24 Милованович 15.