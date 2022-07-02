Жіноча збірна України виграла заліки чемпіонату Європи U20 з боротьби

Деталі

Євро U20 з боротьби складається з трьох частин: турнірів з вільної, жіночої та греко-римської боротьби. Першим закінчилося Євро з греко-римської боротьби: у ньому українці виграли три медалі: одне "золото" та дві бронзові нагороди.

У жіночій боротьбі результат України на Євро U20 став найкращим серед усіх учасниць турніру. Українки вибороли вісім нагород, чотири з яких - золоті.

Найкращим виступом на чемпіонаті Європи U20 став результат борчині Юлії Лесковець, яка виступає у ваговій категорії до 59 кг. Усі чотири сутички на турнірі вона виграла з максимальним результатом 10:0, не віддавши жодного бала суперницям.

Хто здобув медалі у складі України на Євро U20 з жіночої боротьби:

- "золото": Олександра Хоменець (57 кг), Юлія Лесковець (59 кг), Марина Скобельська (65 кг), Ірина Заблоцька (72 кг)

- "срібло": Марія Орлевич (76 кг)

- "бронза": Наталя Клівчуцька (53 кг), Альбіна Рілля (55 кг), Ірина Бондар (62 кг),

У командному заліку жіночої боротьби на Євро-2022 Україна набрала найбільшу кількість очок - 169. Найближчих переслідувачок з Туреччини українки випередили на 18 балів.

Євро-2022 U20 з боротьби у командний заліку Україна набрала 169 балів.