Женская сборная Украины выиграла зачеты чемпионата Европы U20 по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Женская сборная Украины по борьбе, составленная из спортсменок до 20 лет, выиграла командный зачет проходящего в Риме чемпионата Европы. Турнир украинки закончили с восемью наградами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Общественное Спорт".
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Евро U20 по борьбе состоит из трех частей: турниров по вольной, женской и греко-римской борьбе. Первым закончилось Евро по греко-римской борьбе: в нем украинцы выиграли три медали: одно золото и две бронзовые награды.
В женской борьбе результат Украины на Евро U20 стал лучшим среди всех участниц турнира. Украинки завоевали восемь наград, четыре из которых – золотые.
Лучшим выступлением на чемпионате Европы U20 стал результат борчине Юлии Лесковец, выступающей в весовой категории до 59 кг. Все четыре стычки на турнире она выиграла с максимальным результатом 10:0, не отдав ни одного балла соперницам.
Кто получил медали в составе Украины на Евро U20 по женской борьбе:
– "золото": Александра Хоменец (57 кг), Юлия Лесковец (59 кг), Марина Скобельская (65 кг), Ирина Заблоцкая (72 кг)
– "серебро": Мария Орлевич (76 кг)
– "бронза": Наталья Кливчуцкая (53 кг), Альбина Рилля (55 кг), Ирина Бондарь (62 кг),
В командном зачете женской борьбы на Евро-2022 Украина набрала наибольшее количество очков – 169. Ближайших преследователей из Турции украинки опередили 18 баллов.
Евро-2022 U20 по борьбе в командном зачете Украина набрала 169 баллов.