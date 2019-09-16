Жіноча українська збірна завоювала сім нагород на змаганнях у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Жіноча збірна України повернулася на батьківщину з Міжнародного турніру в Польщі, який традиційно зібрав велику кількість команд з усього світу. Про це інформує Федерація боксу України, передає УНН.
За результатами змагань в активі збірної України опинилося 7 нагород. Авторами медалей найвищого ґатунку стала Юлія Дем’яненко у категорії 48 кг і Мар’яна Максимів (54 кг).
Срібні нагороди в активі Сніжани Холодкової (57 кг) і Марії Ловчинськї (+81 кг). “Бронза” у Ольги Шалімової (51), Марії Пасічної (60) та Діани Старкової (64).
Окрім того відзначимо, що цьогоріч участь у престижному турнірі приймали 12 збірних команд, серед яких були й навіть США.
Як повідомлялося раніше, українець виграв бій у Лас-Вегасі.