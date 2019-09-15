Український боксер святкував перемогу в Лас-Вегасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Український боксер напівважкої ваги В'ячеслав Шабранський (21-2, 17 КО) здобув свою чергову перемогу на профі-рингу, повідомляє УНН з посиланням на "Luckypunch.net".
Українець переміг досвідченого домініканця Фелікса Валеру (18-3, 15 КО), який програвав Шабранському начисто і постійно бив того нижче пояса. Рефері через хвилину після початку восьмої і останньої трихвилинки дискваліфікував Валеру.
Примітно, що бій відбувся в андеркарді протистояння Ф’юрі — Валлін.
Крім того повідомляється, що в вечорі боксу в Бремптоні (Канада) український супертяж Олександр Тесленко (16-1, 12 КО) зазнав першої поразки в профі-кар’єрі. Уродженець Чернівців технічним нокаутом поступився 38-річному Шавнделлу Вінтерсу (12-2, 11 КО). На кону бою був титул NABA.