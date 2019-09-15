Украинский боксер праздновал победу в Лас-Вегасе

Украинец победил опытного доминиканца Феликса Валеру (18-3, 15 КО), который проигрывал Шабранскому начисто и постоянно бил того ниже пояса. Рефери через минуту после начала восьмой и последней трехминутки дисквалифицировал Валеру.

Примечательно, что бой состоялся в андеркарте противостояния Фьюри — Валлин.

Кроме того сообщается, что в вечере бокса в Бремптоне (Канада) украинский супертяжеловес Александр Тесленко (16-1, 12 КО) потерпел первое поражение в профи-карьере. Уроженец Черновцов техническим нокаутом уступил 38-летнему Шавнделлу Уинтерс (12-2, 11 КО). На кону боя был титул NABA.