Украинский боксер праздновал победу в Лас-Вегасе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский (21-2, 17 КО) одержал свою очередную победу на профи-ринге, сообщает УНН со ссылкой на "Luckypunch.net".
Украинец победил опытного доминиканца Феликса Валеру (18-3, 15 КО), который проигрывал Шабранскому начисто и постоянно бил того ниже пояса. Рефери через минуту после начала восьмой и последней трехминутки дисквалифицировал Валеру.
Примечательно, что бой состоялся в андеркарте противостояния Фьюри — Валлин.
Кроме того сообщается, что в вечере бокса в Бремптоне (Канада) украинский супертяжеловес Александр Тесленко (16-1, 12 КО) потерпел первое поражение в профи-карьере. Уроженец Черновцов техническим нокаутом уступил 38-летнему Шавнделлу Уинтерс (12-2, 11 КО). На кону боя был титул NABA.