Женская украинская сборная завоевала семь наград на соревнованиях в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Женская сборная Украины вернулась на родину из Международного турнира в Польше, который традиционно собрал большое количество команд со всего мира. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
По результатам соревнований в активе сборной Украины оказалось 7 наград. Авторами медалей высшей пробы стала Юлия Демьяненко в категории 48 кг и Марьяна Максимов (54 кг).
Серебряные награды в активе Снежаны Холодков (57 кг) и Марии Ловчинськи (+81 кг). “Бронза” у Ольги Шалимов (51), Марии Пасечной (60) и Дианы Старковой (64).
Кроме того отметим, что в этом году участие в турнире принимали 12 сборных команд, среди которых были и даже США.
Как сообщалось ранее, украинец выиграл бой в Лас-Вегасе.