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Жінку, яка готувала теракт у Хмельницькому, судитимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Прокуратурою Хмельницької області спрямовано до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка збиралась влаштувати теракт. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Жінку, яка готувала теракт у Хмельницькому, судитимуть

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка Хмельницького, спілкуючись через соціальні мережі із представниками спецслужб Російської Федерації, з ідейних міркувань погодилась надати їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Вона збирала та передавала спецслужбам іншої держави інформацію про військові частини та підприємства, задіяні в проведенні антитерористичної операції на сході України, відстежувала протестні настрої серед населення Хмельницької області під час проведення акцій протесту та мітингів в рамках так званого “третього Майдану”.

Окрім цього, хмельничанка з метою підготовки до терористичного акту у місті Хмельницькому, на виконання вказівки так званого “куратора”, прибула у місто Одеса, де від своїх спільників отримала переданий автобусом із Придністров’я та замаскований у пачці з-під кави вибуховий пристрій, який складається з двох тротилових шашок вагою по 200 г кожна та пластичної речовини, в якій впресовано запал ручної гранати.

Жінку із вибухівкою затримали 6 квітня 2017 року у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманій особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі прокуратурою області затверджено обвинувальний акт, який для розгляду направлено до Хмельницького міськрайонного суду.

Довідково: найвища міра покарання за статтями обвинувачення передбачена ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України — позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, інформаторка “МГБ ДНР” отримала три роки за співпрацю з терористами.

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