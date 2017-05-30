Женщину, которая готовила теракт в Хмельницком, судить

Досудебным расследованием установлено, что жительница Хмельницкого, общаясь через социальные сети с представителями спецслужб Российской Федерации, по идейным соображениям согласилась оказать им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Она собирала и передавала спецслужбам другого государства информацию о воинских частях и предприятия, задействованные в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, отслеживала протестные настроения среди населения Хмельницкой области во время проведения акций протеста и митингов в рамках так называемого "третьего Майдана".

Кроме этого, хмельничанка с целью подготовки к террористическому акту в городе Хмельницком, во исполнение указания так называемого "куратора", прибыла в город Одесса, где от своих сообщников получила передан автобусом из Приднестровья и замаскированный в пачке из-под кофе взрывное устройство, состоящий из двух тротиловых шашек весом по 200 г каждая и пластической вещества, в котором впрессован пыл ручной гранаты.

Женщину со взрывчаткой задержали 6 апреля 2017 в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратурой области утверждено обвинительное акт, для рассмотрения направлено в Хмельницкий горрайонный суд.

Справка: высшая мера наказания по статьям обвинения предусмотрена ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, информаторка "МГБ ДНР" получила три года за сотрудничество с террористами.