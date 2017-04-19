Жінку вбило деревом на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Новомосковську Дніпропетровської області на жінку через негоду впало дерево. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП Дніпропетровської області.
Жінка похилого віку отримала чисельні забої та переломи. Загинула постраждала у лікарні.
Зазначимо, у Дніпрі повалено понад три тисячі дерев.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині відновили рух трьома автошляхами, раніше перекритими через негоду.
Транспорт тепер може рухатися на трасах Харків — Красноград — Перещепине, Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя.
Досі обмежений рух дорогою Знам’янка — Луганськ — Ізварине. На цьому автошляху розчищають дорогу чотири одиниці техніки.