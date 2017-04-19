Женщину убило деревом в Днепропетровской области

Пожилая женщина получила многочисленные ушибы и переломы. Скончалась пострадавшая в больнице.

Отметим, в Днепре повалено более трёх тысячи деревьев .

Напомним, в Днепропетровской области восстановили движение по трем трассам, ранее перекрытыми из-за непогоды.

Транспорт теперь может двигаться на трассах Харьков — Красноград — Перещепино, Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, Борисполь — Днепр — Запорожье.

До сих пор ограничено движение по дороге Знаменка — Луганск — Изварино. На этом автодороги расчищают дорогу четыре единицы техники.