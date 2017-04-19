Женщину убило деревом в Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Новомосковске Днепропетровской области на женщину из-за непогоды упало дерево. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.
Пожилая женщина получила многочисленные ушибы и переломы. Скончалась пострадавшая в больнице.
Отметим, в Днепре повалено более трёх тысячи деревьев .
Напомним, в Днепропетровской области восстановили движение по трем трассам, ранее перекрытыми из-за непогоды.
Транспорт теперь может двигаться на трассах Харьков — Красноград — Перещепино, Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, Борисполь — Днепр — Запорожье.
До сих пор ограничено движение по дороге Знаменка — Луганск — Изварино. На этом автодороги расчищают дорогу четыре единицы техники.