Жінку судитимуть за втягнення 5-річної дитини до жебракування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Донеччині судитимуть жінку, яка втягла свою дитину у заняття жебрацтвом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 29-річної жінки, яка втягла у зайняття жебрацтвом свою п’ятирічну дитину.
Під час досудового розслідування встановлено, що жінка систематично випрошувала у мешканців міста Курахове грошові кошти та продукти харчування. З цією метою вона зупиняла сторонніх осіб на вулиці, а також ходила по квартирах. При цьому, щоб викликати у громадян більшу жалість, з собою вона брала свою п’ятирічну доньку.
Свої дії громадянка пояснила скрутним матеріальним становищем, хоча в ході досудового розслідування встановлено, що вона отримує державну соціальну допомогу на дітей, яких в неї троє. Крім того, жінка додала, що старшого сина 2009 року народження вона з собою не брала, оскільки він вже не викликає у людей сильної жалоби, а молодшого сина 2015 року народження важко було носити з собою на руках.
Наразі обвинувальний акт стосовно жінки за ч.1 ст. 150-1 (використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом) КК України скеровано до суду. Згідно санкції статті, їй загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на Одещині організаторку каналу торгівлі людьми затримали прикордонники.