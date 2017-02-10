Женщину будут судить за вовлечение 5-летнего ребенка в занятие попрошайничеством

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летней женщины, которая втянула в занятие попрошайничеством своего пятилетнего ребенка.

Во время досудебного расследования установлено, что женщина систематически выпрашивала у жителей города Курахово денежные средства и продукты питания. С этой целью она останавливала посторонних лиц на улице, а также ходила по квартирам. При этом, чтобы вызвать у граждан большую жалость, с собой она брала свою пятилетнюю дочь.

Свои действия гражданка пояснила тяжелым материальным положением, хотя в ходе досудебного расследования установлено, что она получает государственную социальную помощь на детей, которых у нее трое. Кроме того, женщина добавила, что старшего сына 2009 года рождения она с собой не брала, так как он уже не вызывает у людей сильной скорби, а младшего сына 2015 года рождения тяжело было носить с собой на руках.

Сейчас обвинительный акт в отношении женщины по ч.1 ст. 150-1 (использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством) УК Украины направлен в суд. Согласно санкции статьи, ей грозит до трех лет ограничения или лишения свободы.

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