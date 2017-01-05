Жінку на Харківщині засудили за невиконання обов'язків по догляду за дітьми

У квітні минулого року жінка, після чергової сварки зі своїм чоловіком, пішла з дому, залишивши на нього півторарічних доньок-близнят. Близько тижня вона не поверталася, а батько пиячив. Напившись вчергове, він “заспокоїв” одну із доньок, яка плакала, та ліг спати. Уранці маля не прокинулося. Фельдшер, якого викликали сусіди, констатував смерть дитини.

Другу дівчинку госпіталізували до медзакладу із чисельними захворюваннями.

Жінці призначено покарання у вигляді 2,5 років позбавлення волі. На вимогу прокуратури чоловіка та жінку позбавлено батьківських прав.

Окрім того, у жовтні поточного року Чугуївський міський суд області визнав винним 44-річного батька дітей у вбивстві через необережність та злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинили тяжкі наслідки та призначив покарання у вигляді 3 років і 4 місяців позбавлення волі.