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Жінку на Харківщині засудили за невиконання обов'язків по догляду за дітьми

Жінку на Харківщині засудили за невиконання обов'язків по догляду за дітьми

Київ • УНН

 • 7056 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Чугуївський міський суд Харківської області визнав винною 29-річну матір за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми та засудив до 2,5 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

У квітні минулого року жінка, після чергової сварки зі своїм чоловіком, пішла з дому, залишивши на нього півторарічних доньок-близнят. Близько тижня вона не поверталася, а батько пиячив. Напившись вчергове, він “заспокоїв” одну із доньок, яка плакала, та ліг спати. Уранці маля не прокинулося. Фельдшер, якого викликали сусіди, констатував смерть дитини.

Другу дівчинку госпіталізували до медзакладу із чисельними захворюваннями.

Жінці призначено покарання у вигляді 2,5 років позбавлення волі. На вимогу прокуратури чоловіка та жінку позбавлено батьківських прав.

Окрім того, у жовтні поточного року Чугуївський міський суд області визнав винним 44-річного батька дітей у вбивстві через необережність та злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинили тяжкі наслідки та призначив покарання у вигляді 3 років і 4 місяців позбавлення волі.

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