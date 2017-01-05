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Женщину в Харьковской области осудили за невыполнение обязанностей по уходу за детьми

Женщину в Харьковской области осудили за невыполнение обязанностей по уходу за детьми

Киев • УНН

 • 7055 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Чугуевский городской суд Харьковской области признал виновным 29-летнюю мать по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми и приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В апреле прошлого года женщина, после очередной ссоры с мужем, ушла из дома, оставив на него полуторагодичных дочерей-близнецов. Около недели она не возвращалась, а отец пьянствовал. Напившись в очередной раз, он "успокоил" одну из дочерей, которая плакала, и лег спать. Утром малышка не проснулась. Фельдшер, которого вызвали соседи, констатировал смерть ребенка.

Вторую девочку госпитализировали в медучреждение с многочисленными заболеваниями.

Женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. По требованию прокуратуры мужчину и женщину лишили родительских прав.

Кроме того, в октябре текущего года Чугуевский городской суд области признал виновным 44-летнего отца детей в убийстве по неосторожности и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшие тяжкие последствия и назначил наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы.

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