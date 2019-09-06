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Жінка заявила, що її зґвалтував водій по дорозі до Черкас

Жінка заявила, що її зґвалтував водій по дорозі до Черкас

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Жінка яка їхала з іншої області до Черкас у автомобілі з невідомим чоловіком заявила, що він її зґвалтував. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.

“Так, 31 серпня, в суботу, до Черкаського відділу поліції звернулася місцева жителька з повідомленням про зґвалтування. Вона розповіла, що їхала з незнайомим чоловіком з іншої області в Черкаси і дорогою він її зґвалтував”, — йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом того ж дня слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 152(зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Також, зазначається, що на даний час речові докази по справі вилучено, слідчим підготовлено клопотання про призначення відповідної експертизи, проводиться рід інших слідчих дій.

Нагадаємо, на Харківщині 62-річного жителя міста Ізюма затримали за зґвалтування жінки у її ж будинку.

Українські Національні Новини

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