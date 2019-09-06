Женщина заявила, что ее изнасиловал водитель по дороге в Черкассы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Женщина которая ехала из другой области в Черкассы в автомобиле с неизвестным мужчиной заявила, что он ее изнасиловал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.
“Так, 31 августа, в субботу, в Черкасском отделе полиции обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании. Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и дорогой он ее изнасиловал”, — говорится в сообщении.
По данному факту в тот же день следователь открыл уголовное производство по части 1 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Также отмечается, что в настоящее время вещественные доказательства изъяты, следственным подготовлено ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, проводится род других следственных действий.
Напомним, на Харьковщине 62-летнего жителя города Изюма задержали за изнасилование женщины в ее же доме.