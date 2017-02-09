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Жінка забила матір до смерті, виганяючи з неї нечисту силу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. За клопотанням прокуратури жінку, яка “виганяла” з матері нечисту силу та забила її до смерті, направлено на примусове лікування. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Жінка забила матір до смерті, виганяючи з неї нечисту силу

Суд задовольнив клопотання прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру щодо жінки, яка вбила власну матір.

Установлено, що жінка облила матір окропом, поки та спала на дивані. Після цього нанесла численні удари молотком по голові, намагаючись вивести з матері нечисту силу. Жінка від отриманих травм померла в приміщенні опікового відділення лікарні.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч.2 ст.121 КК України як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Як з’ясувалось під час досудового розслідування, вбивство матері вона скоїла, перебуваючи у хворобливому стані внаслідок хронічного психічного захворювання. На той момент жінка не мала можливості усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Як повідомляв УНН, екс-правоохоронця судитимуть за вбивство таксиста.

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