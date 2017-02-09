Женщина забила мать до смерти, изгоняя из нее нечистую силу

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, убившей собственную мать.

Установлено, что женщина облила мать кипятком, пока та спала на диване. После этого нанесла множественные удары молотком по голове, пытаясь вывести из матери нечистую силу. Женщина от полученных травм скончалась в помещении ожогового отделения больницы.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.2 ст.121 УК Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Как выяснилось во время досудебного расследования, убийство матери он совершил, находясь в болезненном состоянии вследствие хронического психического заболевания. На тот момент женщина не имела возможности осознавать значение своих действий и руководить ими.

Как сообщал УНН, экс-милиционера будут судить за убийство таксиста.