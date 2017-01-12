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Жінка з трьома дітьми постраждали внаслідок ДТП на Рівненщині

Жінка з трьома дітьми постраждали внаслідок ДТП на Рівненщині

Київ • УНН

 • 8316 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Рівненщині в ДТП постраждала сім'я киян із трьома неповнолітніми дітьми. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

Сьогодні, 12 січня, на автодорозі “Київ-Ковель” сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб, серед яких — троє дітей. Матір із дітьми нині перебувають у лікарні. Батько, який був за кермом, не постраждав.

Встановлено, що 31-річний водій, житель Києва, керуючи автомобілем “Chevrolet Express”, неподалік села Кисоричі Рокитнівського району не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП пасажирів фургону: 38-річну матір, трирічного сина та восьмирічних доньок із закритою черепною мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями голови госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

 

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