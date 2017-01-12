Женщина с тремя детьми пострадала в результате ДТП в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Ровенской области в ДТП пострадала семья киевлян с тремя несовершеннолетними детьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Сегодня, 12 января, на автодороге "Киев-Ковель" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, среди которых - трое детей. Мать с детьми в настоящее время находятся в больнице. Отец, который был за рулем, не пострадал.
Установлено, что 31-летний водитель, житель Киева, управляя автомобилем "Chevrolet Express", близ села Кисоричи Рокитновского района не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажиров фургона: 38-летнюю мать, трехлетнего сына и восьмилетних дочерей с закрытой черепной мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами головы госпитализировали в больницу.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.