Жінка впала у каналізаційний колодязь у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. По вул.Олени Теліги у Кропивницькому жінка впала у каналізаційний люк. Про це поінформувала прес-служба Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, повідомляє УНН.
“Підрозділом ДПРЧ-6 надано допомогу по вилученню жінки з каналізаційного колодязя”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, жінку, що викинула свою новонароджену дитину у каналізаційний люк, засудили до трьох років позбавлення волі на Дніпропетровщині.