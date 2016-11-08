Женщина упала в канализационный колодец в Кропивницком

"Подразделением ГПСЧ-6 оказана помощь по извлечению женщины из канализационного колодца", - говорится в сообщении.

Напомним, женщину, что выбросила своего новорожденного ребенка в канализационный люк , приговорили к трем годам лишения свободы в Днепропетровской области.