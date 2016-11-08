Женщина упала в канализационный колодец в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. По ул. Елены Телиги в Кропивницком женщина упала в канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области, сообщает УНН.
"Подразделением ГПСЧ-6 оказана помощь по извлечению женщины из канализационного колодца", - говорится в сообщении.
Напомним, женщину, что выбросила своего новорожденного ребенка в канализационный люк , приговорили к трем годам лишения свободы в Днепропетровской области.