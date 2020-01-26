Жінка відкрила стрілянину у сигарному салоні в Чикаго: 2 загиблих

Згідно з її заявою, інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом (06:00 суботи за київським часом) в сигарному салоні Humidor в населеному пункті Лайл в 40 км на захід від центру Чикаго.

51-річна жінка відкрила вогонь по трьом чоловікам, після чого вистрілила в себе. Вона і один з чоловіків загинули на місці, двоє поранених були доставлені в місцеві лікарні. Інформації про їх стан поки не надходило.

У поліції заявили, що ведеться розслідування інциденту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрілянина біля McDonald’s у Сіетлі: кількість постраждалих зросла

Нагадаємо, на Донеччині чоловік застрелив товариша з рушниці під час застілля.