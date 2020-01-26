Жінка відкрила стрілянину у сигарному салоні в Чикаго: 2 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Стрілянина сталася в п’ятницю ввечері (за місцевим часом) в сигарному салоні в околицях американського міста Чикаго, в результаті двоє людей загинули, ще кілька отримали поранення. Про це повідомила місцева поліція у Facebook, передає УНН.
Згідно з її заявою, інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом (06:00 суботи за київським часом) в сигарному салоні Humidor в населеному пункті Лайл в 40 км на захід від центру Чикаго.
51-річна жінка відкрила вогонь по трьом чоловікам, після чого вистрілила в себе. Вона і один з чоловіків загинули на місці, двоє поранених були доставлені в місцеві лікарні. Інформації про їх стан поки не надходило.
У поліції заявили, що ведеться розслідування інциденту.
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