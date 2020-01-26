Женщина открыла стрельбу в сигарном салоне в Чикаго: 2 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Стрельба произошла в пятницу вечером (по местному времени) в сигарном салоне в окрестностях американского города Чикаго, в результате два человека погибли, еще несколько получили ранения. Об этом сообщила местная полиция в Facebook, передает УНН.
Согласно ее заявлению, инцидент произошел около 22:00 по местному времени (6:00 субботы по киевскому времени) в сигарном салоне Humidor в населенном пункте Лайл в 40 км к западу от центра Чикаго.
51-летняя женщина открыла огонь по трем мужчинам, после чего выстрелил в себя. Она и один из мужчин погибли на месте, двое раненых были доставлены в местные больницы. Информации об их состоянии пока не поступало.
В полиции заявили, что ведется расследование инцидента.
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Напомним, в Донецкой области мужчина застрелил товарища из ружья во время застолья.