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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Женщина открыла стрельбу в сигарном салоне в Чикаго: 2 погибших

Киев • УНН

 • 12988 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Стрельба произошла в пятницу вечером (по местному времени) в сигарном салоне в окрестностях американского города Чикаго, в результате два человека погибли, еще несколько получили ранения. Об этом сообщила местная полиция в Facebook, передает УНН.

Женщина открыла стрельбу в сигарном салоне в Чикаго: 2 погибших

Согласно ее заявлению, инцидент произошел около 22:00 по местному времени (6:00 субботы по киевскому времени) в сигарном салоне Humidor в населенном пункте Лайл в 40 км к западу от центра Чикаго.

51-летняя женщина открыла огонь по трем мужчинам, после чего выстрелил в себя. Она и один из мужчин погибли на месте, двое раненых были доставлены в местные больницы. Информации об их состоянии пока не поступало.

В полиции заявили, что ведется расследование инцидента.

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Напомним, в Донецкой области мужчина застрелил товарища из ружья во время застолья.

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