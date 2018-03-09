Жінка у Львові вистрибнула з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 березня. УНН. У Львові на вулиці Врубеля з багатоповерхового будинку вистрибнула 37-річна жінка. Від отриманих травм вона померла. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
“О 7:30 ранку до поліції надійшла інформація, про те що на вулиці Врубеля у Львові з вікна будинку випала жінка. Від отриманих травм жінка загинула. Падаючи, жінка зачепила дзеркало автомобіля, що стояв біля підїзду. На місце події виїхали слідчі. Вони встановили, що загибла — це 37-річна львів’янка, яка жила у цьому будинку. Жінка залишила передсмертну записку, тому у поліції попередньо кваліфікують подію як самогубство.”, — повідомили у поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою “самогубство”.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині депутат облради намагався покінчити життя самогубством.