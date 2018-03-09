Женщина во Львове выпрыгнула из окна многоэтажки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 марта. УНН. Во Львове на улице Врубеля с многоэтажного дома выпрыгнула 37-летняя женщина. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"В 7:30 утра в полицию поступила информация, о том, что на улице Врубеля во Львове из окна дома выпала женщина. От полученных травм женщина погибла. Падая, женщина задела зеркало автомобиля, стоявшего у подъезда. На место происшествия выехали следователи. Они установили, что погибшая - это 37-летняя львовянка, которая жила в этом доме. Женщина оставила предсмертную записку, поэтому в полиции предварительно квалифицируют произошедшее как самоубийство", - сообщили в полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 УК с пометкой "самоубийство".
Как сообщал УНН, в Житомирской области депутат облсовета пытался покончить жизнь самоубийством.