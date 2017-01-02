Жінка потрапила під колеса легковика у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. У Вінниці на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та Максимовича під колеса автомобіля “ЗАЗ-Ланос” потрапила жителька села Зарванці. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Вінницької області.
Попередньо встановлено, що 57-річний вінничанин, який був за кермом легковика, допустив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги.
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Внаслідок автопригоди потерпіла з тілесними ушкодженнями госпіталізована до міської лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.