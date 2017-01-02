Женщина попала под колеса легковушки в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. В Виннице на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и Максимовича под колеса автомобиля "ЗАЗ-Ланос" попала жительница села Зарванцы. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.
Предварительно установлено, что 57-летний житель Винницы, который был за рулем легковушки, допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги.
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Вследствие ДТП пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в городскую больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.