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Жінка очолила адміністрацію Гонконгу

Жінка очолила адміністрацію Гонконгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Новою очільницею адміністрації Гонконгу обрали Керрі Лам, вона стала першою жінкою на цій посаді в історії особливого автономного району, передає УНН із посиланням на ВВС.

Як пише видання, 59-річну Керрі Лам підтримував Пекін, і в її перемозі мало хто сумнівався.

ЗМІ відзначає, що голова адміністрації обирається не на загальних виборах, а комітетом із 1200 членів, де більшість належить виборникам, що підтримують інтереси уряду Китаю.

Навколо будівлі, де проходило голосування, зібралися прихильники демократичного руху, які протестували проти затвердження кандидатури Керрі Лам.

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"Судячи з результатів опитувань виборців, головний її суперник, колишній міністр фінансів Джон Цан, був більш популярним. Третім кандидатом був відставний суддя Ву Квок Хін", - йдеться у повідомленні.

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