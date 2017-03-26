Женщина возглавила администрацию Гонконга

Как пишет издание, 59-летнюю Кэрри Лам поддерживал Пекин, и в ее победе мало кто сомневался.

СМИ отмечает, что глава администрации избирается не в общих выборах, а комитетом по 1200 членов, где большинство принадлежит выборщиков, поддерживающих интересы правительства Китая.

Вокруг здания, где проходило голосование, собрались сторонники демократического движения, которые протестовали против утверждения кандидатуры Керри Лам.

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"Судя по результатам опросов избирателей, главный ее соперник, бывший министр финансов Джон Цан, был более популярным. Третьим кандидатом был отставной судья Ву Квок Хин", - говорится в сообщении.