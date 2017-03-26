Женщина возглавила администрацию Гонконга
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Новой главой администрации Гонконга выбрали Керри Лам, она стала первой женщиной на этом посту в истории особого автономного района, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как пишет издание, 59-летнюю Кэрри Лам поддерживал Пекин, и в ее победе мало кто сомневался.
СМИ отмечает, что глава администрации избирается не в общих выборах, а комитетом по 1200 членов, где большинство принадлежит выборщиков, поддерживающих интересы правительства Китая.
Вокруг здания, где проходило голосование, собрались сторонники демократического движения, которые протестовали против утверждения кандидатуры Керри Лам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гонконг попал в десятку самых дорогих городов для жизни в 2017
"Судя по результатам опросов избирателей, главный ее соперник, бывший министр финансов Джон Цан, был более популярным. Третьим кандидатом был отставной судья Ву Квок Хин", - говорится в сообщении.