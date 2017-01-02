Жінка напала з ножем на співмешканця на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 січня. УНН. Правоохоронці затримали жінку, яка нанесла ножові поранення своєму співмешканцю. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Полтавської області.
До поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що з тілесним ушкодженнями у вигляді ножового поранення доставлено 38-річного жителя Решетилівського району.
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Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення черевної порожнини чоловік отримав за місцем проживання, розпиваючи алкогольні напої з 38-річною співмешканкою. В результаті конфлікту жінка ударила чоловіка ножем.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення передбачено позбавлення волі від п’яти до восьми років.