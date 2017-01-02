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Женщина напала с ножом на сожителя в Полтавской области

Женщина напала с ножом на сожителя в Полтавской области

Киев • УНН

 • 6485 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. Правоохранители задержали женщину, которая нанесла ножевые ранения своему сожителю. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Полтавской области.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что с телесным повреждениями в виде ножевого ранения доставлен 38-летний житель Решетиловского района.

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Полицейские установили, что телесные повреждения в виде ножевого ранения брюшной полости мужчина получил по месту жительства, распивая алкогольные напитки с 38-летней сожительницей. В результате конфликта женщина ударила мужчину ножом.

По факту нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение предусмотрено лишение свободы от пяти до восьми лет.

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