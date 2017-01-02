Женщина напала с ножом на сожителя в Полтавской области
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. Правоохранители задержали женщину, которая нанесла ножевые ранения своему сожителю. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Полтавской области.
В полицию поступило сообщение из больницы о том, что с телесным повреждениями в виде ножевого ранения доставлен 38-летний житель Решетиловского района.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На чешскую теннисистку П.Квитову напали с ножом
Полицейские установили, что телесные повреждения в виде ножевого ранения брюшной полости мужчина получил по месту жительства, распивая алкогольные напитки с 38-летней сожительницей. В результате конфликта женщина ударила мужчину ножом.
По факту нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение предусмотрено лишение свободы от пяти до восьми лет.