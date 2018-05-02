Жертвами ударів блискавок в Бангладеш стали 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Не менше 14 людей загинули, десятки постраждали в результаті ударів блискавок в різних районах Бангладеш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Більшість загиблих працювали на фермах під час тропічного шторму, що застав їх на території семи округів країни.
Як повідомляв УНН, у Руанді в результаті удару блискавки по церкві Адвентистів сьомого дня загинули щонайменше 16 осіб, 140 отримали поранення.
Також 140 осіб постраждали, кілька десятків з них були госпіталізовані. 17 осіб залишаються в лікарні, троє з них у важкому стані.
Як наголошується, при схожих обставинах 9 березня в результаті удару блискавки по групі студентів загинула одна людина.