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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек

Киев • УНН

 • 8068 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Не менее 14 человек погибли, десятки пострадали в результате ударов молний в разных районах Бангладеш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек

Большинство погибших работали на фермах во время тропического шторма, который застал их на территории семи округов страны.

Как сообщал УНН, в Руанде в результате удара молнии по церкви Адвентистов седьмого дня погибли не менее 16 человек, 140 получили ранения.

Также 140 человек пострадали, несколько десятков из них были госпитализированы. 17 человек остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.

Как отмечается, при схожих обстоятельствах 9 марта в результате удара молнии по группе студентов погиб один человек.

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