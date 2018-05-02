Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Не менее 14 человек погибли, десятки пострадали в результате ударов молний в разных районах Бангладеш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Большинство погибших работали на фермах во время тропического шторма, который застал их на территории семи округов страны.
Как сообщал УНН, в Руанде в результате удара молнии по церкви Адвентистов седьмого дня погибли не менее 16 человек, 140 получили ранения.
Также 140 человек пострадали, несколько десятков из них были госпитализированы. 17 человек остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.
Как отмечается, при схожих обстоятельствах 9 марта в результате удара молнии по группе студентов погиб один человек.