Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек

Большинство погибших работали на фермах во время тропического шторма, который застал их на территории семи округов страны.

Как сообщал УНН, в Руанде в результате удара молнии по церкви Адвентистов седьмого дня погибли не менее 16 человек, 140 получили ранения.

Также 140 человек пострадали, несколько десятков из них были госпитализированы. 17 человек остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.



Как отмечается, при схожих обстоятельствах 9 марта в результате удара молнии по группе студентов погиб один человек.