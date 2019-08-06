Жертвами повені у Китаї стали 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті раптової повені, викликаної зливою, у районі провінції Хубей, в Центральному Китаї на сьогодні становить 13 людей. Про це повідомило агентство Xinhua посилаючись на повідомлення місцевої влади, передає УНН.
Як проінформувало агентство, інцидент стався в неділю близько 18:40 в ущелині Добі повіту Хофен.
За попередньою інформацією встановлено, що загиблі – це туристи з інших регіонів країни.
Зазначається, що станом на сьогодні врятовано 61 людину. Пошуково-рятувальні роботи на місці повені досі тривають.
Додамо, що раніше агентство повідомляло, що шестеро людей зникли безвісти. Повінь була викликана сильним дощем, який також порушив транспортне сполучення та енергопостачання певних районів міста.
Нагадаємо, у результаті повені, викликаної проливними дощами, у провінції Хунань на південному сході Китаю загинули троє людей, ще троє зникли безвісти.