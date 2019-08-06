Жертвами наводнения в Китае стали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Количество погибших в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем, в районе провинции Хубэй, в Центральном Китае на сегодняшний день составляет 13 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на сообщение местных властей, передает УНН.
Как проинформировало агентство, инцидент произошел в воскресенье около 18:40 в ущелье Доби повета Хофен.
По предварительной информации установлено, что погибшие - это туристы из других регионов страны.
Отмечается, что по состоянию на сегодня спасены 61 человек. Поисково-спасательные работы на месте наводнения до сих пор продолжаются.
Добавим, что ранее агентство сообщало, что шесть человек пропали без вести. Наводнение было вызвано сильным дождем, который также нарушил транспортное сообщение и энергоснабжение определенных районов города.
Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в провинции Хунань на юго-востоке Китая погибли три человека, еще трое пропали без вести.