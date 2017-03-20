Жертвами повеней в Перу стали 75 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Число жертв потужних повеней у Перу зросла до 75 людей, більше 260 постраждали, передає УНН з посиланням на RCN.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 72 загиблих.
Число постраждалих досягло 263 людей, ще 20 пропали без вісті. Як повідомляється, стихія зруйнувала 12 тисяч житлових будинків, 25 шкіл і вісім об’єктів охорони здоров’я, а також 2000 кілометрів доріг і майже дев’ять тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.
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Як повідомляв УНН, президент Перу Педро Кучинський повідомив в п’ятницю про термінове виділення приблизно 766 мільйонів доларів на відновлювальні роботи в зв’язку з нахлинувшими на країну сильними повенями.
Влада називає останні повені одними з найпотужніших за останні десятиліття, їх причиною став кліматичний феномен “Ель-Ніньо” в Тихому океані.