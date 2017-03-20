Жертвами наводнений в Перу стали 75 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Число жертв наводнений в Перу возросло до 75 человек, более 260 пострадали, передает УНН со ссылкой на RCN.
Напомним, ранее сообщалось о 72 погибших.
Число пострадавших достигло 263 человек, еще 20 пропали без вести. Как сообщается, стихия разрушила 12 тыс жилых домов, 25 школ и восемь объектов здравоохранения, а также 2000 километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
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Как сообщал УНН, президент Перу Педро Кучински сообщил в пятницу о срочном выделении примерно 766 млн долларов на восстановительные работы в связи с нахлынувших в страну сильными наводнениями.
Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.