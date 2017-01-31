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Жеребкування до півфіналів Євробачення-2017 відбулося в Києві

Жеребкування до півфіналів Євробачення-2017 відбулося в Києві

Київ • УНН

 • 13915 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні у столиці відбулось жеребкування до півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення", представники 18 країн виступатимуть у першому півфіналі Євробачення-2017, а представники 19 країн — у другому, передає кореспондент УНН.

Так, за результатами жеребкування визначено, що у першому півфіналі візьмуть участь виконавці з Чорногорії, Фінляндії, Грузії, Португалії, Бельгії, Швеції, Албанії, Азербайджану, Австралії, Кіпру, Словенії, Вірменії, Молдови, Чехії, Латвії, Ісландії, Греції та Польщі.

У другому півфіналі братимуть участь такі 19 країн: Македонія, Мальта, Нідерланди, Сербія, Данія, Росія, Румунія, Угорщина, Австрія, Ірландія, Швейцарія, Естонія, Ізраїль, Болгарія, Сан-Марино, Литва, Хорватія, Норвегія і Білорусь.

Точний порядок виступів буде визначено продюсерами шоу пізніше.

Зазначимо, що до фіналу пісенного конкурсу "Євробачення" без проходження півфіналів проходять шість країн, зокрема Україна.

Сьогодні, 31 січня, було визначено, що у першому півфіналі візьмуть участь Італія, Іспанія, Велика Британія, а у другому півфіналі — Україна, Франція, Німеччина.

Цього травня відбудуться два півфінали та один фінал. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий — 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.

Українські Національні Новини

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