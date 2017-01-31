Жеребьевка в полуфинал Евровидения-2017 состоялась в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в столице состоялась жеребьевка в полуфинал песенного конкурса "Евровидение", представители 18 стран выступят в первом полуфинале Евровидения-2017, а представители 19 стран - во втором, передает корреспондент УНН.
Так, по результатам жеребьевки определили, что в первом полуфинале примут участие исполнители из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Албании, Азербайджана, Австралии, Кипра, Словении, Армении, Молдовы, Чехии, Латвии, Исландии, Греции и Польши.
Во втором полуфинале примут участие такие 19 стран: Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия и Беларусь.
Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.
Отметим, что в финал песенного конкурса "Евровидение" без прохождения полуфиналов проходят шесть стран, в частности Украина.
Сегодня, 31 января, определили, что в первом полуфинале примут участие Италия, Испания, Великобритания, а во втором полуфинале - Украина, Франция, Германия.
В мае этого года состоятся два полуфинала и один финал. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.