Жереб визначив півфінальні пари дебютного сезону Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Відбулося жеребкування фінального турніру дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА, який пройде в червні 2019 року в Португалії, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Чинні чемпіони Європи португальці посперечаються за путівку до фіналу із Швейцарією. В іншому протистоянні зійдуться Нідерланди та Англія.
Матчі пройдуть на стадіонах “Драгау” в Порту і “Афонсу Енрікеш” в Гімарайнш. Півфінальні сутички призначені на 5 і 6 червня, зустріч за третє місце та фінал — на 9 червня.
Примітно, що в історії протистоянь Англії та Нідерландів наразі паритет: по 6 перемог у кожної із збірних і ще 9 нічиїх.
Крім того додамо, переможцю першого сезону дістанеться срібний трофей висотою в 71 сантиметр. Також всім чотирьом учасникам фінального турніру назначена грошова винагорода: 7,5 млн. євро переможцям, на 1 млн. менше фіналісту, 5,5 млн. — третьому місцю, а володарю 4-го рядка — 4,5 млн.