Жребий определил полуфинальные пары дебютного сезона Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Состоялась жеребьевка финального турнира дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в июне 2019 году в Португалии, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Действующие чемпионы Европы португальцы поспорят за путевку в финал со Швейцарией. В другом противостоянии сойдутся Нидерланды и Англия.
Матчи пройдут на стадионах “Драгау” в Порту и “Афонсу Энрикеш” в Гимарайнш. Полуфинальные схватки назначены на 5 и 6 июня, встреча за третье место и финал — на 9 июня.
Примечательно, что в истории противостояний Англии и Нидерландов пока паритет: по 6 побед в каждой из сборных и еще 9 ничьих.
Кроме того добавим, победителю первого сезона достанется серебряный трофей высотой в 71 сантиметр. Также всем четырем участникам финального турнира назначена денежная награда: 7,5 млн. евро победителям, на 1 млн. Меньше финалисту, 5,5 млн. — третьему месту, а обладателю 4-й строки — 4,5 млн.