Жереб визначив пари 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Будинку футболу відбулася процедура жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубка України, передає УНН з посиланням на Youtube-канал "УАФ".
Серед учасників жеребу були 11 тріумфаторів попереднього раунду, до яких приєднався бронзовий призер попереднього чемпіонату країни – луганська "Зоря".
Отже, результати жеребу:
"Десна" (Чернігів) — "Зоря" (Луганськ)
"Агробізнес" (Волочиськ) — "Ворскла" (Полтава)
"Дніпро-1" (Дніпро) — переможець пари "ВПК-Агро" (Шевченківка) — "Олімпік" (Донецьк)
"Олександрія" (Олександрія) — "Минай" (Минай)
"Верес" (Рівне) — "Маріуполь" (Маріуполь)
"Нива" (Вінниця) — "Колос" (Ковалівка).
Базовий день проведення ігор – 2 грудня.
Додамо, "Динамо" та "Шахтар" розпочнуть виступ у Кубку зі стадії 1/4 фіналу.