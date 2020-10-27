Жереб визначив пари 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Серед учасників жеребу були 11 тріумфаторів попереднього раунду, до яких приєднався бронзовий призер попереднього чемпіонату країни – луганська "Зоря".

Отже, результати жеребу:

"Десна" (Чернігів) — "Зоря" (Луганськ)

"Агробізнес" (Волочиськ) — "Ворскла" (Полтава)

"Дніпро-1" (Дніпро) — переможець пари "ВПК-Агро" (Шевченківка) — "Олімпік" (Донецьк)

"Олександрія" (Олександрія) — "Минай" (Минай)

"Верес" (Рівне) — "Маріуполь" (Маріуполь)

"Нива" (Вінниця) — "Колос" (Ковалівка).

Базовий день проведення ігор – 2 грудня.

Додамо, "Динамо" та "Шахтар" розпочнуть виступ у Кубку зі стадії 1/4 фіналу.