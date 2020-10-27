Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Доме футбола состоялась процедура жеребьевки стадии 1/8 финала Кубка Украины, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "УАФ".
Среди участников жребия были 11 триумфаторов предыдущего раунда, к которым присоединился бронзовый призер предыдущего чемпионата страны - луганская "Заря".
Таким образом, результаты жребия:
"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)
"Агробизнес" (Волочиск) - "Ворскла" (Полтава)
"Днепр-1" (Днепр) - победитель пары "ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Олимпик" (Донецк)
"Александрия" (Александрия) - "Минай" (Минай)
"Верес" (Ровно) - "Мариуполь" (Мариуполь)
"Нива" (Винница) - "Колос" (Ковалевка).
Базовый день проведения игр - 2 декабря.
Добавим, "Динамо" и "Шахтер" начнут выступление в Кубке со стадии 1/4 финала.