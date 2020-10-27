Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95222 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122591 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104960 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124747 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100506 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101420 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103718 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101855 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101481 просмотра

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Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

 • 15318 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Доме футбола состоялась процедура жеребьевки стадии 1/8 финала Кубка Украины, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "УАФ".

Среди участников жребия были 11 триумфаторов предыдущего раунда, к которым присоединился бронзовый призер предыдущего чемпионата страны - луганская "Заря".

Таким образом, результаты жребия:

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

"Агробизнес" (Волочиск) - "Ворскла" (Полтава)

"Днепр-1" (Днепр) - победитель пары "ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Олимпик" (Донецк)

"Александрия" (Александрия) - "Минай" (Минай)

"Верес" (Ровно) - "Мариуполь" (Мариуполь)

"Нива" (Винница) - "Колос" (Ковалевка).

Базовый день проведения игр - 2 декабря.

Добавим, "Динамо" и "Шахтер" начнут выступление в Кубке со стадии 1/4 финала.

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