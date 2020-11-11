Жереб визначив пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

На цій стадії в боротьбу за трофей долучаються команди Суперліги. Двобої стадії відбуватимуться в два поєдинки: вдома та на виїзді. У парах з командами різних дивізіонів перший матч відбудеться на майданчику представника нижчого дивізіону.

До вашої уваги пари 1/8 фіналу:



“Політехнік” — “Черкаські Мавпи”



“Хімік” — “Харківські Соколи”



“Хімік-2” — “Запоріжжя”



“Київ-Баскет” — “Тернопіль”



“БІПА-СДЮСШОР” — “Миколаїв”



“Дніпро” — Одеса“



“Маріуполь” — “Будівельник”



“Кривбас” — “Прометей”.



Варто зазначити, що базові терміни проведення матчів 1/8 фіналу — 23 листопада — 6 грудня.