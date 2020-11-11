Жереб визначив пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопад. УНН. Федерація баскетболу України провела жеребкування 1/8 фіналу Кубка України серед команд чоловіків. Про це сказано на сайті Федерації, передає УНН.
На цій стадії в боротьбу за трофей долучаються команди Суперліги. Двобої стадії відбуватимуться в два поєдинки: вдома та на виїзді. У парах з командами різних дивізіонів перший матч відбудеться на майданчику представника нижчого дивізіону.
До вашої уваги пари 1/8 фіналу:
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- “Політехнік” — “Черкаські Мавпи”
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- “Хімік” — “Харківські Соколи”
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- “Хімік-2” — “Запоріжжя”
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- “Київ-Баскет” — “Тернопіль”
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- “БІПА-СДЮСШОР” — “Миколаїв”
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- “Дніпро” — Одеса“
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- “Маріуполь” — “Будівельник”
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- “Кривбас” — “Прометей”.
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Варто зазначити, що базові терміни проведення матчів 1/8 фіналу — 23 листопада — 6 грудня.