Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Федерация баскетбола Украины провела жеребьевку 1/8 финала Кубка Украины среди команд мужчин. Об этом говорится на сайте Федерации, передает УНН.
На этой стадии в борьбу за трофей приобщаются команды Суперлиги. Поединки стадии пройдут в два поединка: дома и на выезде. В парах с командами разных дивизионов первый матч состоится на площадке представителя низшего дивизиона.
Вашему вниманию пары 1/8 финала:
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- “Политехник” — “Черкасские Обезьяны”
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- “Химик” — “Харьковские Соколы”
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- “Химик-2” — “Запорожье”
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- “Киев-Баскет” — “Тернополь”
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- “БИПА-СДЮСШОР” — “Николаев”
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- “Днепр” — Одесса “
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- “Мариуполь” — “Будивельник”
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- “Кривбасс” — “Прометей”.
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Стоит отметить, что базовые сроки проведения матчей 1/8 финала — 23 ноября — 6 декабря.