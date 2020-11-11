Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

На этой стадии в борьбу за трофей приобщаются команды Суперлиги. Поединки стадии пройдут в два поединка: дома и на выезде. В парах с командами разных дивизионов первый матч состоится на площадке представителя низшего дивизиона.

Вашему вниманию пары 1/8 финала:



“Политехник” — “Черкасские Обезьяны”



“Химик” — “Харьковские Соколы”



“Химик-2” — “Запорожье”



“Киев-Баскет” — “Тернополь”



“БИПА-СДЮСШОР” — “Николаев”



“Днепр” — Одесса “



“Мариуполь” — “Будивельник”



“Кривбасс” — “Прометей”.



Стоит отметить, что базовые сроки проведения матчей 1/8 финала — 23 ноября — 6 декабря.