Жереб визначив пари 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу

Як і попередній етап Кубка України, жеребкування було довірено відомому екс-баскетболісту — Григорію Хижняку.

Окрім п’яти клубів, які уже подолали бар’єр 1/8 участь у жеребкуванні взяли три пари команд, котрі ще з’ясовують стосунки на цьому етапі змагань.

Сліпий жереб зобов’язав з’ясовувати стосунки у чвертьфіналі Кубку України “Хімік” та “Хімік-2”.

Інші результати:

"Черкаські Мавпи"/"Золотой Век“ — “БІПА-Одеса” — “Миколаїв-ЦОП”

БК “Рівне” — “Політехнік”

“Будівельник” — "Дніпро"/"Запоріжжя-ZOG“.

Таким чином, в рамках 1/4 фіналу може пройти зустріч між чинним володарем Кубку “Дніпром” та чемпіоном України “Будівельником”.

Зазначено, що дати проведення чвертьфінальних баталій стануть відомими пізніше.