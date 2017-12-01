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Жереб визначив пари 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. В офісі Федерації баскетболу України відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України серед чоловічих команд. Про це інформує сайт Федерації, передає УНН.

Як і попередній етап Кубка України, жеребкування було довірено відомому екс-баскетболісту — Григорію Хижняку.

Окрім п’яти клубів, які уже подолали бар’єр 1/8 участь у жеребкуванні взяли три пари команд, котрі ще з’ясовують стосунки на цьому етапі змагань.

Сліпий жереб зобов’язав з’ясовувати стосунки у чвертьфіналі Кубку України “Хімік” та “Хімік-2”.

Інші результати:
"Черкаські Мавпи"/"Золотой Век“ — “БІПА-Одеса” — “Миколаїв-ЦОП”
БК “Рівне” — “Політехнік”
“Будівельник” — "Дніпро"/"Запоріжжя-ZOG“.

Таким чином, в рамках 1/4 фіналу може пройти зустріч між чинним володарем Кубку “Дніпром” та чемпіоном України “Будівельником”.

Зазначено, що дати проведення чвертьфінальних баталій стануть відомими пізніше.

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