Жребий определил пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В офисе Федерации баскетбола Украины состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди мужских команд. Об этом сообщает сайт Федерации, передает УНН.
Как и предыдущий этап Кубка Украины, жеребьевку было доверено известному экс-баскетболисту — Григорию Хижняку.
Кроме пяти клубов, которые уже преодолели барьер 1/8 участие в жеребьевке взяли три пары команд, которые еще выясняют отношения на этом этапе соревнований.
Слепой жребий обязал выяснять отношения в четвертьфинале Кубка Украины “Химик” и “Химик-2”.
Другие результаты:
“Черкасские Обезьяны” / “Золотой Век” — “БИПА-Одесса” — “Николаев-ЦОП”
БК “Ровно” — “Политехник”
“Будивельник” — “Днепр” / “Запорожье-ZOG”.
Таким образом, в рамках 1/4 финала может пройти встреча между действующим обладателем Кубка “Днепром” и чемпионом Украины “Будивельник”.
Отмечено, что даты проведения четвертьфинальных баталий станут известны позже.