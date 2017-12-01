Жребий определил пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу

Как и предыдущий этап Кубка Украины, жеребьевку было доверено известному экс-баскетболисту — Григорию Хижняку.

Кроме пяти клубов, которые уже преодолели барьер 1/8 участие в жеребьевке взяли три пары команд, которые еще выясняют отношения на этом этапе соревнований.

Слепой жребий обязал выяснять отношения в четвертьфинале Кубка Украины “Химик” и “Химик-2”.

Другие результаты:

“Черкасские Обезьяны” / “Золотой Век” — “БИПА-Одесса” — “Николаев-ЦОП”

БК “Ровно” — “Политехник”

“Будивельник” — “Днепр” / “Запорожье-ZOG”.

Таким образом, в рамках 1/4 финала может пройти встреча между действующим обладателем Кубка “Днепром” и чемпионом Украины “Будивельник”.

Отмечено, что даты проведения четвертьфинальных баталий станут известны позже.