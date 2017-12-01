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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12953 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26930 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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13:14 • 34083 просмотра

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Жребий определил пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу

Жребий определил пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 15768 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В офисе Федерации баскетбола Украины состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди мужских команд. Об этом сообщает сайт Федерации, передает УНН.

Как и предыдущий этап Кубка Украины, жеребьевку было доверено известному экс-баскетболисту — Григорию Хижняку.

Кроме пяти клубов, которые уже преодолели барьер 1/8 участие в жеребьевке взяли три пары команд, которые еще выясняют отношения на этом этапе соревнований.

Слепой жребий обязал выяснять отношения в четвертьфинале Кубка Украины “Химик” и “Химик-2”.

Другие результаты:
“Черкасские Обезьяны” / “Золотой Век” — “БИПА-Одесса” — “Николаев-ЦОП”
БК “Ровно” — “Политехник”
“Будивельник” — “Днепр” / “Запорожье-ZOG”.

Таким образом, в рамках 1/4 финала может пройти встреча между действующим обладателем Кубка “Днепром” и чемпионом Украины “Будивельник”.

Отмечено, что даты проведения четвертьфинальных баталий станут известны позже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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